Unfall: Zusammenstoß im Gegenverkehr - schwer verletzte Person

Unfall

Zusammenstoß im Gegenverkehr - schwer verletzte Person

Ein Mensch gerät mit seinem Auto auf einer Bundesstraße bei Rottenburg am Neckar in den Gegenverkehr. Kurz darauf landet ein Rettungshubschrauber am Unfallort. Was die Polizei bisher weiß.
Von dpa
    Ein Rettungshubschrauber brachte das Unfallopfer ins Krankenhaus. (Symbolbild)
    Ein Rettungshubschrauber brachte das Unfallopfer ins Krankenhaus. (Symbolbild) Foto: Philipp von Ditfurth/dpa

    Bei einem Zusammenstoß im Gegenverkehr auf der Bundesstraße 28 im Kreis Tübingen ist ein Mensch schwer verletzt worden. Ein Rettungshubschrauber habe ihn anschließend in ein Krankenhaus geflogen, wie ein Polizeisprecher am Morgen mitteilte. Ein weiterer Mensch wurde leicht verletzt.

    Demnach war ein Auto aus bislang unklaren Gründen in den Gegenverkehr geraten. Die B28 ist derzeit nahe Rottenburg am Neckar großräumig gesperrt. Die Unfallaufnahme läuft, weitere Details lagen zunächst nicht vor.

