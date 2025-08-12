Fahranfänger flieht vor Polizei und fährt gegen Hauswand

Ein 18-Jähriger ist in Dielheim im Rhein-Neckar-Kreis vor der Polizei geflüchtet und kurz darauf gegen eine Hauswand gefahren. Dabei entstand ein Schaden von rund 45.000 Euro, wie die Polizei mitteilte.

Der Fahranfänger war in der Nacht einer Polizeistreife aufgefallen, da er zu schnell unterwegs war. Nach einer kurzen Verfolgungsfahrt verloren die Beamten das Auto des jungen Mannes zunächst aus den Augen. Als sie jedoch weiterfuhren, entdeckten sie den rauchenden Wagen dann an einer Hauswand.

Laut einer Polizeisprecherin hatte der junge Mann aufgrund der hohen Geschwindigkeit in einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, war damit gegen mehrere Bäume geprallt, hatte einen Gartenzaun durchbrochen und war schließlich in die Hauswand gekracht.

Der Schaden ist groß

Der 18-Jährige wurde bei der Kollision leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Durch die Wucht des Aufpralls wurden ein Fenster samt Rollladenkasten sowie Teile der gemauerten Hauswand in das Hausinnere gedrückt. Darüber hinaus entstanden auch Schäden an der Einrichtung.

Die Bewohner des Hauses blieben den Angaben zufolge unverletzt. Am Morgen prüften Experten die Statik des Hauses. Laut der Polizeisprecherin hatte der junge Mann keine Drogen genommen oder Alkohol getrunken.