Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Baden-Württemberg
Icon Pfeil nach unten

Verkehr: Motorradfahrer weicht Reh aus und wird schwer verletzt

Verkehr

Motorradfahrer weicht Reh aus und wird schwer verletzt

Ein Motorrad ist auf einer Straße unterwegs, als plötzlich ein Reh die Fahrbahn überquert. Der Motorradfahrer versucht auszuweichen - mit schweren Folgen.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Nach dem Sturz bringen Sanitäter den Motorradfahrer in ein Krankenhaus. (Symbolbild)
    Nach dem Sturz bringen Sanitäter den Motorradfahrer in ein Krankenhaus. (Symbolbild) Foto: Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa

    Beim Versuch einem Reh auszuweichen, hat sich ein Motorradfahrer bei Neuenstein im Hohenlohekreis überschlagen und schwere Verletzungen erlitten. Der 65-Jährige sei am Samstagabend nach rechts ausgewichen und in einen Grünstreifen gefahren, teilte die Polizei mit. Sanitäter brachten den Mann in ein Krankenhaus. Demnach entstand ein Sachschaden von rund 2.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme blieb die Kreisstraße komplett gesperrt.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden