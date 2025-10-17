Sonne bleibt rar und nächste Woche bringt Regen mit sich

Sonnenfreunde brauchen in Baden-Württemberg weiter viel Geduld - sicher bis zum Wochenende und wahrscheinlich sogar noch eine ganze Zeit länger. Denn es bleibt zunächst grau und feucht im Südwesten, sagt der Deutsche Wetterdienst (DWD) voraus. Nach ein paar ersten Auflockerungen am Wochenende droht für die kommende Woche sogar ein Tief mit stärkerem Regen und dicken Wolken.

Am Freitag ist es oft stark bewölkt, auch trüb, es regnet aber nur noch «einige Tropfen», wie es der DWD formuliert. Die Höchstwerte liegen zwischen 9 Grad im Bergland und 17 Grad im Breisgau. In Oberschwaben soll es nebelig sein. In Ortenau und im Breisgau kommt dafür nachmittags auch die Sonne noch raus.

Nebel löst sich, es bleibt aber trüb

Am Samstag wird es nach Nebel den Meteorologinnen und Meteorologen zufolge freundlicher, der Nebel löst sich jedoch «zögerlicher» auf. Es bleibt aber anhaltend trüb mit Temperaturen auf gleichbleibendem Niveau. Am mildesten wird es am südlichen Oberrhein, auf dem Feldberg werden starke Böen erwartet.

Nebel oder Hochnebel wird es laut DWD zunächst auch am Sonntag geben, wischen Alb und Bodensee bleibt es zum Teil bis in den Nachmittag hinein trüb. Gelegentlich zeigt sich die Sonne im Südwesten, bevor das Wetter dann in der Nacht zum Montag und zum Start in die nächste Woche umschlägt. «Ganz klar wechselt dann die Wetterlage, es wird ein Tief kommen», sagte der Meteorologe.