Nach einem mutmaßlichen Brandanschlag ist die Bahnstrecke zwischen Hamburg und Berlin wieder freigegeben. "Die Fernverkehrszüge fahren wieder in beide Richtungen", sagte ein Bahnsprecher der dpa am Samstag. Ein Sabotageakt hatte am Freitag den Fernverkehr der Deutschen Bahn zwischen Hamburg und Berlin schwer beeinträchtigt.

dpa

09.09.2023 | Stand: 12:28 Uhr