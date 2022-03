Baumschnitt für mehr Sicherheit: Darum müssen die Leitungen freibleiben

Der Stromversorger LEW Verteilernetz hat auch in diesem Winter ausgeholzt. Sogar ein Computerprogramm hilft beim Baumschnitt.

02.03.2022 | Stand: 05:30 Uhr

Die LEW Verteilnetz GmbH (LVN) hat als Betreiber des regionalen Stromverteilnetzes auch in diesem Winter Stromausfällen vorgebeugt: Mit Motorsäge und Astschere schnitten Arbeiter Bäume und Sträucher entlang der Stromleitungen zurück. Auf diese Weise vermeidet LVN laut einer Pressemitteilung, dass Äste zu nah an Leitungen wachsen und dadurch wegen eines möglichen Stromüberschlags oder bei schlechter Witterung die Stromversorgung beeinträchtigen können.

Stromversorger investiert jährlich über zwei Millionen Euro in den Baumschnitt

LVN nimmt Arbeiten an Stromleitungen aller Spannungsebenen des Verteilnetzes vor: von 400 Volt (Niederspannung) bis zu 110.000 Volt (Hochspannung). Das Unternehmen investiert nach eigenen Angaben in die Arbeiten jährlich mehr als zwei Millionen Euro. Die Summe geht an 17 Betriebe aus der Region, darunter Garten- und Landschaftspflegebetriebe sowie Forstbetriebe.

Jeder dieser Betriebe durchläuft bei LVN ein Qualifizierungsverfahren und wird umfassend geschult. „Die Arbeiten finden im Einklang mit den geltenden Bestimmungen des Natur- und Vogelschutzes statt“, teilt das Unternehmen mit. Die Trassenpflegearbeiten werden demnach in der vegetationsarmen Winterzeit und vor Beginn aller relevanten Vogelbrutzeiten erledigt. Die Spezialfirmen sind für die Ausastarbeiten von Oktober bis Februar im LVN-Netzgebiet unterwegs.

Partnerunternehmen nutzen Computeranwendungen

Bevor das tatsächliche Zurückschneiden der Bäume und Sträucher entlang der Trassen beginnen kann, muss in jedem Jahr eine Bestandsaufnahme gemacht werden. Dafür nutzen die Partnerunternehmen seit mehreren Jahren eine Computeranwendung, die LVN eigens hierfür entwickelt hat und laufend optimiert. Die Anwendung ist auch auf mobilen Geräten wie Laptops und Tablet-Computern nutzbar, mit denen die Mitarbeiter der Firmen die Leitungsstrecken abgehen. Die Informationen über den Zustand von Bäumen und Sträuchern können direkt vor Ort in das Programm eingegeben werden. Dieses errechnet dann, an welchen Stellen ein Rückschneiden nötig ist. „Der Vorteil ist, dass die so gesammelten Daten den Firmen auch in den Folgejahren noch zur Verfügung stehen“, sagt Martin Thoma, Leiter Prozesse und Services bei LVN. „Wir können die Ausastarbeiten auf diesem Wege direkt prüfen und steuern.“ Er hat das Programm ursprünglich entwickelt.

Lechwerke warnen: Bäume an Leitungen nie selbst zurückschneiden

Laut LEW merken die Anwohner von den Arbeiten in der Regel nichts. Zudem könnten die Ausastarbeiten meist vorgenommen werden, ohne dass die Leitungen abgeschaltet werden. Falls trotzdem einmal vorübergehend einzelne Leitungsabschnitte spannungslos geschaltet werden müssen, informiert LVN betroffene Haushalte vorab. Aus Sicherheitsgründen warnt LVN Grundstücksbesitzer davor, Bäume, die zu nah an Stromleitungen herangewachsen sind, selbst zurückzuschneiden. Stattdessen sollten sie sich an LVN werden.

Lesen Sie auch