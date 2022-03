14 Hundewelpen entdeckt - Polizei stoppt illegalen Hundetransport

Die Polizei hat bei einer Kontrolle insgesamt 14 Hundewelpen in einem Auto entdeckt. Die Tiere sollten wohl von Ungarn nach Deutschland geschmuggelt werden.

24.03.2022 | Stand: 08:54 Uhr

14 Hundewelpen ohne Impfnachweise und Dokumente hat die Polizei bei Wegscheid (Landkreis Passau) in einem Auto entdeckt. Eine 63-Jährige und ein 69-Jähriger versuchten am Dienstag, die Hunde von Ungarn über Österreich nach Deutschland zu schmuggeln, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Illegaler Hundetransport: Gesundheitszustand der Tiere unbekannt

Die zwölf Welpen der Rasse Carne Corso und zwei Pudel-Welpen waren in zwei jeweils ein Quadratmeter großen Boxen untergebracht. Über den Gesundheitszustand der Hunde konnte die Polizei auf Nachfrage keine Angaben machen. Von Tierquälerei würden die Ermittler aktuell nicht ausgehen. Die Welpen wurden in ein Tierheim gebracht.

