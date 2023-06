15 Jahre Legoland-Feriendorf: Die Millioneninvestitionen haben sich gelohnt

Seit 2008 können Besucher des Legolands Günzburg im benachbarten Feriendorf übernachten. Die Bettenkapazität steigt seit Jahren – bald sind es mehr als 3000.

18.06.2023 | Stand: 13:56 Uhr

Jahrelang wurde geplant, immer wieder der Bau verschoben. Doch am 18. Juni 2008 war es so weit: Das weltweit erste Legoland-Feriendorf wurde in Günzburg eröffnet. Das Ziel war klar: Legoland sollte mehr als ein Tagesausflugsziel sein, der Anteil an Mehrtagesgästen in dem Freizeitpark nahe der A8 deutlich erhöht werden. Dafür wurde ein Millionenbetrag – die Summe soll zwischen acht und neun Millionen Euro gelegen haben – investiert.

