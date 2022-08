16-Jährige aus Buchloe ertrinkt im Ammersee beim Stand-up-Paddling

Eine 16-Jährige aus Buchloe ist mit ihrem SUP-Board im Ammersee verunglückt. Sie konnte nur noch tot aus dem Wasser geborgen werden.

Tragisches Unglück am Ammersee: Eine 16-Jährige aus Buchloe ist am Freitag beim Stand-up-Paddling ins Wasser gefallen und ertrunken.

Das Mädchen war Freitagabend gegen 18 Uhr mit seinem Stand Up Paddle Board (SUP) auf dem Ammersee unterwegs, berichtete die Polizei. Nahe Eching, mehrere hundert Meter vom Nordufer entfernt, fiel das Mädchen dann plötzlich ins Wasser und ging unter.

Sofort nach dem Unglück wurde eine Such- und Rettungsaktion eingeleitet. Insgesamt waren allein am Freitag rund 70 Kräfte von Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienst und Wasserwacht vor Ort und suchten den Ammersee nach der Vermissten ab. Dabei kam neben einer Drohne, Tauchern und einem Polizeihubschrauber auch das Boot der Dießener Polizei mit Wärmebildkamera gezielt zum Einsatz. Die Suchmaßnahmen blieben zunächst ohne Erfolg.

Am Samstag wurde die suche den ganzen Tag über weiter fortgesetzt, ebenso am Sonntagmorgen.

Ammersee: 16-Jährige stirbt nach Sturz von SUP-Board

Am Sonntagmittag wurde dann ein Leichnam im Wasser geortet und von Tauchern aus dem See geborgen. Wenig später die traurige Gewissheit: "Es handelt sich hierbei zweifelsfrei um die Vermisste, die aus Buchloe stammt", so die Polizei in einer Mitteilung.

Die weiteren Ermittlungen wurden durch die Kriminalpolizeiinspektion Fürstenfeldbruck übernommen.

