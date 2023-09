17-Jährige stirbt bei schwerem Verkehrsunfall nahe Jettingen-Scheppach

Am Mittwochabend sind auf der Jettinger Umgehungsstraße ein Motorrad und ein Auto zusammengestoßen. Eine 17-Jährige starb bei dem Unfall.

14.09.2023 | Stand: 10:56 Uhr

Auf der Umgehungsstraße von Jettingen-Scheppach (Staatsstraße 2025) nahe der Ausfahrt nach Schönenberg hat sich am Mittwochabend ein schwerer Unfall ereignet. Laut Angaben der Polizei stießen ein Motorrad und ein Auto zusammen, die Motorradfahrerin wurde dabei tödlich verletzt.

Gegen 18.30 Uhr war die 17-Jährige mit ihrer gleichaltrigen Mitfahrerin auf der Umgehungsstraße von Scheppach in Richtung Burtenbach unterwegs. An der sogenannten Schöneberger Kreuzung wollte die 17-Jährige nach links in Richtung Jettingen abbiegen. Hierzu ordnete sie sich auf der Linksabbiegerspur ein. Beim Abbiegen übersah die 17-Jährige laut Polizei dann einen entgegenkommenden Pkw eines 62-Jährigen und es kam zum Zusammenstoß.

Unfall bei Jettingen: Motorradfahrerin stirbt an der Unfallstelle

Dabei wurde die Motorradfahrerin so schwer verletzt, dass sie trotz sofortiger Reanimation an der Unfallstelle verstarb. Die 17-Jährige Mitfahrerin wurde schwerverletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer erlitt einen Schock und wurde ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht. Das Motorrad schleuderte nach dem Aufprall gegen ein drittes Fahrzeug und beschädigte es. Dessen Fahrer blieb unverletzt.

Die Umgehungsstraße war wegen des Unfalles bis etwa 23 Uhr gesperrt. An der Unfallstelle eingesetzt waren die Feuerwehren Jettingen und Schöneberg zur Umleitung des Verkehrs sowie zwei Rettungshubschrauber, drei Notärzte, drei Rettungswagen und ein Kriseninterventionsteam. Der Sachschaden wird auf insgesamt rund 40.000 Euro geschätzt.