Eine Tote und zwei Schwerverletzte bei Frontalzusammenstoß

Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos auf einer Staatsstraße im oberbayerischen Landkreis Weilheim-Schongau ist eine Beifahrerin ums Leben gekommen. Der 17-jährige Fahranfänger, mit dem sie unterwegs war, und die Fahrerin des anderen Wagens wurden schwer verletzt - und beide ins Krankenhaus gebracht. Das teilte die Polizei in Penzberg mit.

Der Wagen mit dem 17-Jährigen am Steuer sei aus noch unklarer Ursache mit dem Fahrzeug der 32-Jährigen zusammengeprallt. Die 42 Jahre alte Beifahrerin des jungen Fahrers wurde dabei am Donnerstagnachmittag tödlich verletzt. Nach Angaben der Polizei Penzberg war es seine Mutter. Der Unfall passierte in der Nähe von Obersöchering.

Laut Polizei waren 65 Kräfte der Freiwilligen Feuerwehren aus verschiedenen Orten im Umkreis im Einsatz, zudem zwei Rettungshubschrauber, fünf Rettungswagen und zwei Notärzte.