Eine Fahranfängerin ist bei München mit einem Polizeiwagen zusammengestoßen. Der Streifenwagen war im Einsatz und mit Blaulicht und Martinshorn unterwegs.

25.06.2023 | Stand: 15:36 Uhr

Eine 18 Jahre alte Autofahrerin ist in Gräfelfing bei München mit einem Polizeiauto zusammengestoßen. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, nahm die 18-Jährige dem Streifenwagen, der mit eingeschaltetem Blaulicht und Sirene auf dem Weg zu einem Einsatz war, an einer ausgeschalteten Ampel die Vorfahrt.

Zwei Polizeibeamte kommen mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus

Die 18-Jährige und zwei Polizeibeamte kamen mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Bei dem Unfall entstand am späten Freitagabend ein Schaden von mehreren 10 000 Euro.