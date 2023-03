19-Jährige in Nürnberg tot gefunden - Lebensgefährte unter Verdacht

Eine 19-Jährige ist in einer Nürnberger Wohnung heute Nacht tot entdeckt worden. Sie wurde umgebracht. Ihr 27 Jahre alter Freund ist vermutlich der Täter.

12.03.2023 | Stand: 12:04 Uhr

Der Mann wurde in Nürnberg festgenommen, wie die Polizei am Sonntag berichtete. Das Paar habe in der Nacht zum Samstag gestritten, berichtete die Polizei. Ersten Erkenntnissen nach verletzte der Mann seine Freundin dabei am Oberkörper.

Eine anwesende Angehörige des mutmaßlichen Täters rief daraufhin die Polizei. Beim Eintreffen des Notarztes war die 19-Jährige bereits tot.

Beziehungstat? 19-Jährige in Nürnberg tot

Ein Ermittlungsrichter sollte noch am Sonntag entscheiden, ob der Tatverdächtige in Haft kommt.

Mehr Polizei-Nachrichten aus der Region, Bayern und aus Deutschland laufend aktuell hier.

Zum genauen Hergang und den Verletzungen machte die Polizei zunächst keine Angaben.