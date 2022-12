19-Jähriger in Pulling von Bahn erfasst und lebensbedrohlich verletzt

In Pulling hat eine Regionalbahn einen 19-Jährigen erfasst und lebensbedrohlich verletzt. Der junge Mann hatte die Gleise überqueren wollen.

18.12.2022 | Stand: 12:40 Uhr

In Lebensgefahr schwebte ein 19-Jähriger, der in Pulling am Samstagnachmittag von einem Zug erfasst wurde. Der junge Mann hatte laut Polizei die Bahngleise am S-Bahnhof über einen Trampelpfad überquert - die herannahende Regionalbahn, die ihn erfasste, übersah er dabei.

Der Lokführer gab an, einen Schlag verspürt zu haben. Aufgrund der Dunkelheit und des Nebels habe er jedoch nichts im Gleisbereich erkannt. Die Gleise zwischen Freising und Neufahrn waren über eine Stunde lang gesperrt.

Die Bundespolizei ermittelt nun. Der 19-Jährige ist nach Auskunft der Ärzte stabil und hat nach Notoperationen in der Nacht gute Prognosen. Jedoch gilt er nach mehreren Brüchen und Verletzungen am Kopf als schwer verletzt.

