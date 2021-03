Seit Freitag wird ein 20-Jähriger aus Bayersried vermisst. Wer hat ihn gesehen? Wer kann Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen?

20.03.2021 | Stand: 13:53 Uhr

Am Freitag wurde der 20-jährige Tim Schmidt aus Bayersried vermisst gemeldet. Ein Bekannter hatte der Polizei mitgeteilt, dass der junge Mann schon länger nicht mehr in seiner Wohnung gewesen sei. Der Bekannte, der die Vermisstenanzeige aufgegeben hat, hatte zuletzt am Donnerstag-Mittag, 18. März, Kontakt zu dem Vermissten.

Vermisster vermutlich im Raum Bayersried unterwegs

Derzeit ist nicht bekannt, wo sich der 20-Jährige aufhalten könnte. Die Polizei geht davon aus, dass er zu Fuß im Raum um Bayersried herum unterwegs ist. Es ist aber auch möglich, dass er größere Strecken zurückgelegt hat.

Die Polizei hat unter anderem bereits mit einem Polizeihubschrauber und einem Suchhund nach Tim Schmidt gesucht. Bislang ohne Ergebnis. Die Polizei kann nicht ausschließen, dass er sich in einem hilflosen Zustand befindet und ärztliche Hilfe benötigt.

So sieht der Vermisste aus

Der vermisste Tim Schmidt wird wie folgt beschrieben:

Etwa 1,90 Meter große, schlanke Figur.

Er hat dunkle Haare, die an den Seiten kurz rasiert und in der Mitte länger gewachsen sind. Die längeren Haare trägt er normalerweise zur Seite oder zu einem Zopf gebunden.

Der Vermisste hat einen etwa 2 cm langen Vollbart.

Zudem trägt er zwei auffällige Piercings an der Unterlippe.

Vermutlich ist er dunkel gekleidet.

Wer den 20-Jährigen gesehen hat oder weiß, wo er sich gerade aufhält, soll sich bitte bei der Polizei Krumbach unter Telefon 08282/905-0 oder unter der 110 beim Polizeinotruf melden.

