22-Jährige Berganderin wurde vermisst - Suchaktion bringt traurige Gewissheit

Bei einer Suchaktion entdecken Rettungskäfte die Leiche einer 22-jährigen Bergwanderin. Ihre Eltern hatten die Frau zuvor als vermisst gemeldet.

24.05.2021 | Stand: 18:05 Uhr

Eine vermisst gemeldete 22-Jährige ist bei einem Bergunfall in Oberbayern ums Leben gekommen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, war die junge Frau mit einem Wohnmobil vor einer Woche in die Berge gefahren und wollte bis Sonntag wieder bei ihren Eltern ankommen.

22-Jährige stirbt bei Bergunfall: Polzei entdeckten Wohnmobil auf Parkplatz

Nachdem die Eltern zuletzt am vergangenen Dienstag von ihr gehört hatten, meldeten sie ihre Tochter am Sonntag als vermisst. Mithilfe eines zuvor von ihr gesendeten Fotos konnte der ungefähre Aufenthaltsort der 22-Jährigen aus Landkreis Aichach-Friedberg ausfindig gemacht werden. Die Polizei fand daraufhin das Wohnmobil auf einem Parkplatz in der Nähe von Garmisch-Partenkirchen.

So wurde die 22-Jährige am Montag, nach einer kurzen Suchaktion, tot gefunden. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass sie ein steiles Gelände von etwa 60 Höhenmetern hinuntergestürzt und dabei gestorben ist. Die genaue Unfallursache wird nun ermittelt.

