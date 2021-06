Der Haftbefehl war 1999 in Ansbach ausgestellt worden. Der Haftbefehl wird zwar nicht mehr vollzogen. Warum der Mann dennoch eine Strafanzeige erhält.

23.06.2021 | Stand: 13:49 Uhr

Bei einer Kontrolle in Nordrhein-Westfalen hat die Polizei einen Mann festgenommen, gegen den seit 22 Jahren ein Haftbefehl aus Bayern vorliegt. Der 50-Jährige saß als Beifahrer in einem Auto, das bei einer Kontrolle in der Nähe von Selfkant angehalten wurde, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

22 Jahre alter Haftbefehl - Mann bei Grenzkontrolle festgenommen

Bei der Überprüfung der Personalien am Dienstagabend habe sich herausgestellt, dass der Mann wegen der Einfuhr von Heroin gesucht wird. Der Untersuchungshaftbefehl sei 1999 von der Staatsanwaltschaft Ansbach in Bayern ausgestellt worden. Ein Sprecher der Staatsanwaltschaft teilte auf Anfrage mit, dass der Haftbefehl nicht mehr vollzogen werde.

Bei der Kontrolle am Dienstag fanden die Polizisten aber erneut geringe Mengen Betäubungsmittel bei dem Mann, so dass er nun deswegen eine Strafanzeige erhält.

