250 statt 100: Junger Autofahrer gibt auf A94 bei München trotz Glätte Vollgas

Bei München ist ein junger Autofahrer 250 km/h statt der erlaubten 100 gefahren. Und das bei winterlichen Straßenverhältnissen. Die Polizei erwischte ihn.

14.12.2022 | Stand: 13:34 Uhr

Mehr als doppelt so schnell wie erlaubt ist ein junger Autofahrer bei München auf der Autobahn 94 trotz winterlicher Straßenverhältnisse erwischt worden. Teilweise wurden Geschwindigkeiten von über 250 Stundenkilometer durch die hinter dem Auto fahrenden Polizeibeamten am Montagabend festgestellt, berichtete ein Sprecher des Polizeipräsidiums München am Mittwoch. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit betrug demnach 100 Stundenkilometer.

Der 21 Jahre alte Autofahrer habe trotz Glätte außerdem den notwendigen Sicherheitsabstand zu anderen Fahrzeugen nicht beachtet. Der junge Mann war nach Angaben des Sprechers auf dem Weg nach Hause und wurde in der Nähe seines Wohnorts im Landkreis München angehalten und kontrolliert. Vermutlich müsse er mit einer Strafanzeige rechnen.

