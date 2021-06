2,6 Milliarden Euro für Ausbau von Krankenhäusern in Bayern

Die Krankenhäuser in Bayern sollen insgesamt 2,6 Milliarden für ihren Ausbau bekommen. 60 Prozent davon fließen in Kliniken im ländlichen Raum.

25.06.2021 | Stand: 13:43 Uhr

Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek sowie Finanz- und Heimatminister Albert Füracker (beide CSU) haben das Krankenhausprogramm für 2021 freigegeben. "Mit dem neuen Krankenhausbauprogramm unterstützen wir in diesem Jahr 107 Einzelmaßnahmen mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von rund 2,6 Milliarden Euro", sagte Holetschek am Freitag. Inmitten der Corona-Pandemie sei dies ein starkes Signal an die Kliniken.

60 Prozent sollen an Kliniken im ländlichen Raum gehen

Mehr als 340 Millionen Euro stehen Füracker zufolge alleine für laufende Bauvorhaben zur Verfügung. "Davon fließen rund 60 Prozent an Kliniken im ländlichen Raum", sagte der CSU-Politiker. Zudem sollen drei Bauprojekte bereits auf dieses Jahr vorgezogen werden. Dies sei ein weiteres klares Zeichen für die Bedeutung der medizinischen Versorgung, so der Minister.