2G plus für die Gastronomie in Bayern? Die Pressekonferenz im Live-Stream

In der Gastronomie soll bundesweit künftig 2G plus gelten. Bayern könnte allerdings weiter bei 2G bleiben. So sehen Sie die Pressekonferenz im Live-Stream.

11.01.2022 | Stand: 10:12 Uhr

Nach den jüngsten Corona-Beschlüssen von Bund und Ländern will das bayerische Kabinett am Dienstag (10 Uhr) über die Umsetzung im Freistaat entscheiden. Insbesondere geht es darum, ob Bayern die vereinbarte 2G-plus-Regel auch in Restaurants anwenden will oder nicht.

Anschließend stellen Staatsminister Florian Herrmann, Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger und Gesundheitsminister Klaus Holetschek die Ergebnisse der Beratungen in einer Pressekonferenz vor.

Bayerns Regierung bei 2G-plus-Regel für Gastro "skeptisch"

Beim Corona-Gipfel am Freitag verständigten sich Bund und Länder unter anderem darauf, dass bei Veranstaltungen, im Handel sowie in Freizeiteinrichtungen unverändert 2G gelten soll. Auch die Kontaktbeschränkungen gelten weiterhin: Privat dürfen sich maximal zehn Menschen treffen. Wenn Ungeimpfte dabei sind, darf sich ein Haushalt sogar nur mit zwei Personen aus einem weiteren Haushalt treffen.

Und in der Gastronomie sollen nur noch Geimpfte mit zusätzlichem Test oder mit Auffrischungsimpfung Zugang haben. Ministerpräsident Markus Söder ( CSU) hatte am Freitag aber angedeutet, dass Bayern in der Gastronomie bei der 2G-Regel bleiben könnte: Der Freistaat sei bei 2G plus in der Gastronomie "sehr, sehr zurückhaltend und skeptisch".

Bayern und Sachsen-Anhalt waren bei diesem Punkt am Freitag aus der gemeinsamen Bund-Länder-Linie ausgeschert und hatten jeweils eine Protokollerklärung abgegeben. Söder verwies etwa darauf, dass Bayern in weiten Bereichen bereits schärfere Regelungen habe. So sind etwa Kneipen und Discos anders als in anderen Ländern ganz geschlossen. (Lesen Sie auch: Fasnet in Memmingen und dem Unterallgäu: Faschingsfans trotzen Corona mit kleinen Aktionen)

Grüne und SPD fordern 2G+ für Gaststätten, Bars und Kneipen

Grüne und SPD fordern allerdings die Umsetzung von 2G plus auch in der Gastronomie. Es sei unverständlich, warum im Wirtshaus ohne Maske und mit Vollbesetzung andere Regeln gelten sollten als etwa in Theatern, sagte Grünen-Landtagsfraktionschefin Katharina Schulze.

Zudem will das Kabinett über die Verkürzung der Quarantäne für Kontaktpersonen und der Isolierung für Infizierte beraten und entscheiden - Bund und Länder hatten sich darauf verständigt, die Regeln zu vereinheitlichen und die Fristen zu verkürzen.

Corona-Regeln in Bayern: Pressekonferenz im Live-Stream

Die Pressekonferenz über die Beratungen in München mit Staatsminister Florian Herrmann, Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger und Gesundheitsminister Klaus Holetschek ist ab 13 Uhr im Live-Stream zu sehen: unter anderem auf www.bayern.de. Außerdem gibt es eine Übertragung, die in Gebärdensprache übersetzt und untertitelt ist.

