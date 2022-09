Ein 33 Jahre alter Mann soll in Fürth mutmaßlich seine 36-jährige Ehefrau umgebracht haben.

05.09.2022 | Stand: 07:35 Uhr

Am Sonntagabend sei ein "heftiger Streit" zwischen den Eheleuten gemeldet worden, teilte die Polizei mit. In einer Wohnung in der Innenstadt fanden die eintreffenden Polizisten demnach die leblose 36-Jährige. Sie sei "offensichtlich Opfer eines Gewaltverbrechens" geworden.

Fürth: Polizei ermittelt gegen Ehemann

Der Ehemann habe sich widerstandslos festnehmen lassen. Die Mordkommission ermittelt nun in dem mutmaßlichen Femizid.

Mehr Nachrichten aus Bayern.