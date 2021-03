38-Jähriger soll in Senden seine Ehefrau getötet haben

Ein 38-Jähriger soll am Sonntag im schwäbischen Landkreis Neu-Ulm seine Ehefrau umgebracht haben. Die Leiche wird am Montag obduziert.

28.03.2021 | Stand: 19:22 Uhr

Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde die 33-Jährige mit hoher Wahrscheinlichkeit durch Gewalt gegen den Hals getötet, teilte die Polizei mit.

Mann wurde in Senden-Wullenstetten festgenommen

Der Mann sei in der Nähe der gemeinsamen Wohnung im Raum Senden vorläufig festgenommen worden. Ob er in Untersuchungshaft kommt, soll am Montag die Ermittlungsrichterin des Amtsgerichts Memmingen entscheiden. Die Leiche der Frau soll ebenfalls am Montag obduziert werden.

Die Hintergründe der Tat seien noch Gegenstand der Ermittlungen.

Die Tat ist somit das zweite Tötungsdelikt am Sonntag in der Region: Auch in Bad Wörishofen wurde eine Frau getötet.