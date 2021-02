39-Jähriger schlug mit fast 2,9 Promille Wohnungstür ein

Nachdem ein 39-Jähriger mit fast 2,9 Promille bei einer Feier aus der Wohnung geschmissen wurde, hat er die Tür eingeschlagen.

03.01.2021 | Stand: 16:46 Uhr

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, trafen sich vier Menschen am Neujahrstag in der Wohnung in Weiden in der Oberpfalz zum Feiern - wegen eines Streits schmiss die Gastgeberin den 39-Jährigen aus der Wohnung. Dieser habe daraufhin im Treppenhaus zu randalieren begonnen.

Aggressiver Mann wird festgenommen

Der alarmierten Polizei gegenüber habe der Mann seinen echten Namen nicht sagen wollen. Wegen seines aggressiven Verhaltens sei er festgenommen worden. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 2,86 Promille. Er wird nun wegen Angabe falscher Personalien und Sachbeschädigung angezeigt. Zudem müssen sich alle vier Partygäste wegen Verstößen gegen das Infektionsschutzgesetz verantworten.