3G-Pflicht für Mitarbeiter mit Kundenkontakt - Kunden müssen Kontaktdaten nicht mehr angeben

Bei den Corona-Regeln in Bayern ändert sich das ein oder andere. Das hat das Bayerische Kabinett am Dienstag beschlossen.

12.10.2021 | Stand: 15:28 Uhr

Das Bayerische Kabinett hat am Dienstag in München einige Änderungen der Corona-Regeln im Freistaat beschlossen. Folgende Beschlüsse wurden auf der Pressekonferenz am Dienstagmittag verkündet:

Kontaktdatenerfassung entfällt: In Bayern entfällt von diesem Freitag, 15. Oktober, an auf breiter Front die Pflicht zur Kontaktdatenerfassung . Insbesondere in der Gastronomie und bei kulturellen Veranstaltungen müssen Kunden und Besucher also dann wegen Corona keine persönlichen Daten mehr angeben.

Nur noch in Schwerpunktbereichen "mit hohem Risiko von Mehrfachansteckungen (Spreading)" müssen demnach die Kontaktdaten erfasst werden. Dazu zählen laut Kabinettsbeschluss alle geschlossenen Veranstaltungen mit mehr als 1000 Personen, Clubs, Diskotheken, Bordelle "und vergleichbare Freizeiteinrichtungen" sowie gastronomische Angebote mit Tanzmusik. Auch bei körpernahen Dienstleistungen und in Gemeinschaftsunterkünften (etwa Schlafsäle in Jugendherbergen oder Berghütten) müssen Kontakte noch erfasst werden.

Neue Corona-Regeln in Bayern: Weihnachtsmärkte sollen weitgehend ohne Corona-Beschränkungen stattfinden können

3G-Regel gilt künftig auch für Mitarbeiter mit Kundenkontakt: In sämtlichen Bereichen in Bayern , in denen die 3G-Regel gilt, müssen sich von Dienstag (19. Oktober) an neben Besuchern auch alle Mitarbeiter mit Kundenkontakt an die Regel halten.

Auch Betreiber, Beschäftigte und Ehrenamtliche, die Kontakt zu Kunden und Besuchern haben, müssen also geimpft oder von einer Corona-Infektion genesen sein, oder sie müssen regelmäßig einen negativen Test vorweisen. Je nach Bereich muss das ein PCR-Test sein, oder es reicht ein Schnelltest. Den Testnachweis müssen die betreffenden Mitarbeiter an mindestens zwei Tagen pro Woche vorlegen.

Die aktuelle Corona-Entwicklung in unserem Newsblog.