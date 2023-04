44-Jährige bringt Ex-Mann wegen angeblicher Entführung fast ins Gefängnis

Die Krumbacher Mutter kommt wegen falscher Verdächtigung und Vortäuschen einer Straftat glimpflich davon. Ihre Taten setzten umfangreiche Ermittlungen in Gang.

Von Wolfgang Kahler

05.04.2023 | Stand: 08:32 Uhr

Was sich im Dezember 2021 in Krumbach abgespielt haben soll, hätte das Zeug zu einem Beziehungskrimi. Sie sei von ihrem Ex-Mann entführt und verletzt worden, behauptete eine 44-Jährige. Das setzte eine gewaltige Ermittlungsmaschinerie in Gang.

