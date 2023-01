48-Jähriger stirbt bei Brand im Landkreis Ansbach

Bei einem Brand in Herrieden im Kreis Ansbach ist ein 48-Jähriger gestorben. Das Feuer brach in einem Büro eines Bekleidungsgeschäfts aus.

09.01.2023 | Stand: 13:37 Uhr

Bei einem Brand in einem Geschäft im Landkreis Ansbach ist ein 48-Jähriger gestorben. Zeugen hatten am Montagmorgen die Feuerwehr verständigt, da sie Flammen aus dem Bekleidungsgeschäft in Herrieden schlagen sahen, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte. Einsatzkräfte fanden den Mann leblos in dem Gebäude auf und brachten ihn ins Freie. Trotz Versuchen ihn wiederzubeleben, starb er noch am Einsatzort.

Der Brand ist den Angaben zufolge im Bürobereich des Geschäfts ausgebrochen. Die Brandursache war zunächst unklar. Auch den Schaden konnte die Polizei noch nicht beziffern. Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurde zeitweise der Verkehr auf der nahe gelegenen Autobahn 6 beeinträchtigt.

