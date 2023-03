54-Jährige stirbt bei Auffahrunfall

Bei einem Auffahrunfall auf der A9 ist am Samstag eine 54 Jahre alte Beifahrerin ums Leben gekommen. Nun wird wegen fahrlässiger Tötung ermittelt.

12.03.2023 | Stand: 07:13 Uhr

Bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 9 ist am Samstag eine 54 Jahre alte Beifahrerin ums Leben gekommen. Der Unfall passierte am Nachmittag in Fahrtrichtung München, zwischen den Anschlussstellen Schweitenkirchen und Allershausen (Landkreis Pfaffenhofen), wie die Polizei am Abend mitteilte. Nach bisherigen Ermittlungen gab es zu jenem Zeitpunkt dichten Verkehr mit "Stop and Go".

Ermittlungen wegen fahrlässiger Tötung nach Auffahrunfall

Ein 62-jähriger Autofahrer habe wegen eines Staus bremsen müssen. Der hinter ihm fahrende 48-jährige Autofahrer habe die Situation offensichtlich zu spät erkannt und sei aufgefahren. Durch den Aufprall erlitt seine 54-jährige Beifahrerin schwerste innere Verletzungen. Sie starb noch an der Unfallstelle. Es werde nun wegen fahrlässiger Tötung ermittelt, hieß es.

Die Fahrbahn Richtung München blieb für rund dreieinhalb Stunden gesperrt. Sie wurde gegen 18.30 Uhr wieder freigegeben.