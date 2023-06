55-jähriger Motorradfahrer stirbt nach Unfall

Ein 55 Jahre alter Motorradfahrer ist nach einem Unfall im Landkreis Kronach gestorben.

19.06.2023 | Stand: 07:45 Uhr

Ein Passant habe den Mann in einem Graben bei Steinbach am Wald entdeckt und den Notruf gewählt, sagte ein Polizeisprecher am Montagmorgen. Ein Rettungshubschrauber flog daraufhin zur Unfallstelle.

Motorradfahrer stirbt im Landkreis Kronach: Ermittlungen zur Unfallursache laufen

Erste Reanimationsversuche blieben erfolglos. Der 55 Jahre alte Mann starb am Sonntag noch vor Ort.

Ein Unfallsachverständiger wurde zur Klärung des Hergangs hinzugezogen, wie es weiter hieß. Hinweise auf die Beteiligung anderer Fahrzeuge gebe es ersten Erkenntnissen nach nicht.

Mehr Nachrichten aus Bayern lesen Sie hier.

Das könnte Sie auch interessieren: Schnell und gefährlich: Zahl der Motorradunfälle im Westallgäu hat sich verdreifacht