55-Jähriger schlägt mit Begrenzungspoller zu - Junger Mann aus Bayern stirbt

Ein junger Mann aus Bayern ist in Düsseldorf nach einer Konfrontation mit einem 55-Jährigen gestorben.

11.06.2022 | Stand: 19:55 Uhr

Zeugen beobachteten laut Mitteilung der Staatsanwaltschaft und der Polizei Düsseldorf, wie der ältere Mann in der Nacht zum Samstag mit einem Begrenzungspoller auf den 23-Jährigen eingeschlagen habe. Der junge Mann, der den Angaben zufolge seinen Wohnsitz in Bayern hatte, starb noch am Tatort an den schweren Verletzungen.

Der Tatverdächtige, der laut Mitteilung ohne festen Wohnsitz ist, versuchte noch zu flüchten, wurde aber durch Einsatzkräfte festgenommen. Die Staatsanwaltschaft und eine Mordkommission der Polizei Düsseldorf haben die Ermittlungen aufgenommen.

