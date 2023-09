Im Landkreis Garmisch-Partenkirchen ist ein Bergwanderer am Ettaler Mandl abgestürzt und gestorben.

09.09.2023 | Stand: 13:53 Uhr

Ein Bergwanderer ist am Ettaler Mandl bei Oberammergau (Landkreis Garmisch-Partenkirchen) rund 130 Meter in die Tiefe gestürzt und gestorben. Polizeiangaben vom Samstag zufolge fiel der 55-Jährige am Ende eines Klettersteiges in einen darunter liegenden Wald. Eine Zeugin wählte daraufhin den Notruf. Per Hubschrauber wurde der Tote am Freitag geborgen und ins Tal geflogen.

