6 Wochen (!) allein in der Allgäuer Wildnis: Entlaufene Hündin Zara wieder da

Was für ein dramatische Story, was für ein süßes Happy End! Vor sechs Wochen rannte holländischen Urlaubern um Oberallgäu ihre Hündin Zara davon. Seitdem fehlte von dem Tier jede Spur. Auch Herrchen und Frauchen waren schon zurück in die Niederlande gereist, weil es kaum mehr Hoffnung gab. Jetzt der Hammer: Zara (2) ist wieder da! Abgemagert, aber unversehrt. Alles über das unverhoffte Hunde-Glück hier im Video!

27.07.2022 | Stand: 13:16 Uhr

Mona van der Maat ist überglücklich, als sie am Sonntag ihre Hündin Zara im Oberstdorfer Tierheim in die Arme schließen kann. Obwohl erschöpft und abgemagert, freut sich auch der Vierbeiner und schleckt seinem Frauchen zur Begrüßung übers Gesicht. Sechs Wochen ist es her, dass Zara im Stillachtal verschwand.

Wahnsinns-Glück! Eine Urlauberin und ihre Begleiter entdeckten die abgemagerte Hündin und lockten sie mit Leckerchen ins Auto. Bild: Gloria Palm

Das Tier hatte bei einem Ausflug mit seinen niederländischen Besitzern Conner Orth und Mona van der Maat einen Elektrozaun berührt und war vor Schreck davongerannt. Die drei verbrachten ihren Urlaub in Oberstdorf. Seitdem fehlte jede Spur von der zweijährigen Hündin – nicht viele hatten noch an ein glückliches Ende geglaubt.

Völlig überraschend entdeckten Urlauber Zara nun am Samstag am Christles-See in Oberstdorf-Gottenried – und konnten sie einfangen.

Das Kuriose: „Zara wurde in der Nähe des Parkplatzes gefunden, auf dem meine Frau und ich in unserer ersten Urlaubsnacht campiert haben“, erzählt Orth im Gespräch mit der AZ. Das Tier sei den ganzen Weg von Faistenoy – wo sie verloren ging – bis nach Gottenried gelaufen – womöglich in der Hoffnung, dort ihre Besitzer zu treffen.

Mehrere Urlauber hätten die Hündin dann am Samstag am Christles-See gesehen, sie von Suchplakaten wiedererkannt und sich daraufhin beim Suchdienst „Tasso“ gemeldet. „Wir hatten die Flyer in Gottenried eigentlich nur zufällig verteilt.“ Ohne sie wäre Zara wohl nicht identifiziert worden. „Wir sind unendlich erleichtert und wollen die nervenaufreibenden Wochen jetzt hinter uns lassen“, sagt Orth.

Nachdem die Finder den Hund mit Leckerchen in ihr Auto locken konnten, brachten sie ihn ins Oberstdorfer Tierheim. „Zara ist sehr dünn, sonst geht es ihr aber den Umständen entsprechend gut“, meint Orth. Seine Frau habe sich noch am Samstag ins Auto gesetzt, um möglichst schnell bei ihrem Hund zu sein. Am Montag ging es dann zurück in die Niederlande. „Wir möchten all jenen danken, die uns dabei geholfen haben, die Informationen über Zara zu teilen und die Augen offen gehalten haben.“ Es sei der Mühe vieler großartiger Personen zu verdanken, dass es nun doch ein Happy End gibt.