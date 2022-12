In Freilassing wurde ein Mann von einem Zug erfasst und tödlich verletzt. Der 61-Jährige wollte wohl die Gleise überqueren.

12.12.2022 | Stand: 09:50 Uhr

Ein Mann ist in Freilassing von einem Zug erfasst worden und gestorben. Laut Polizei hatte der 61-Jährige am Montag um 0.15 Uhr wohl die Gleise zu Fuß überqueren wollen. Zeitgleich fuhr ein Regionalzug in den Bahnhof ein. Der Mann wurde von dem Zug erfasst. In der Bahn befanden sich keine Passagiere.

Die Kripo Traunstein übernahm die Ermittlungen. Doch die Polizei geht derzeit von einem tragischen Unglück aus.

