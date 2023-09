76-Jährige tot in Wohnung gefunden - Ehemann tatverdächtig

Die Polizei verdächtigt einen 74-Jährigen, seine Ehefrau getötet zu haben. Gegen ihn wird nun ermittelt.

27.09.2023 | Stand: 13:40 Uhr

In diesem Text berichten wir über einen Selbstmordversuch. Menschen, die das belasten könnte, finden am Ende des Textes Informationen zu kostenlosen und anonymen Beratungsstellen.

Eine tote 76-Jährige und deren schwerverletzten Ehemann hat die Polizei in ihrer Wohnung in Geretsried (Kreis Bad Tölz-Wolfratshausen) aufgefunden. Nach Ermittlungsstand vom Mittwochmittag steht der Mann in dringendem Tatverdacht, seine Ehefrau mit einem Messer getötet und danach versucht zu haben, sich selbst das Leben zu nehmen, wie die Polizei mitteilte.

74-Jähriger in Verdacht, Ehefrau in Geretsried getötet zu haben

Weil dies am Montagabend misslang, soll der 74-Jährige am Dienstag um Hilfe gerufen haben. Dies hörten Nachbarn und verständigten die Polizei. Anhaltspunkte für eine Beteiligung weiterer Personen gebe es zunächst nicht, erklärte ein Polizeisprecher.

Die Kriminalpolizei ermittelt zunächst wegen eines Tötungsdelikts gegen den Ehemann. Angaben zum Motiv oder Hintergründen konnten nicht gemacht werden. Der Mann befand sich am Mittwoch noch in einem Krankenhaus und war laut Polizei nicht in Lebensgefahr. Am Nachmittag war eine richterliche Vernehmung geplant.

Kontakt zur Telefonseelsorge

Üblicherweise berichtet unsere Redaktion nicht über Suizide. In diesem konkreten Fall handelt es sich um eine Ausnahme, da berechtigtes öffentliches Interesse besteht.

Wenn Sie sich selbst in einer psychischen Ausnahmesituation befinden oder Suizidgedanken haben, finden Sie bei der Telefonseelsorge Hilfe. Sie ist anonym, kostenlos und rund um die Uhr erreichbar. Sie erreichen die Telefonseelsorge entweder unter 0800/111-0-111 oder 0800/111-0-222. Alternativ finden Sie hier Seelsorge im Chat: https://online.telefonseelsorge.de/content/chatseelsorge.

Weitere Meldungen aus Bayern lesen Sie hier.