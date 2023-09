800.000 Kinderporno-Dateien verbreitet: Ex-Tierarzt rechtskräftig verurteilt

Terabytes an Kinderpornos beschlagnahmt die Polizei 2021 in der Praxis eines Tierarztes aus dem Kreis Günzburg. Warum es bis zur Haftstrafe so lange dauerte.

01.09.2023 | Stand: 08:33 Uhr

Ein Rentner, der als Tierarzt im Landkreis Günzburg tätig war, hat zwischen Herbst 2020 und Frühjahr 2021 hunderttausende kinderpornografische Dateien im Internet geteilt. Diese Bilder und Videos konnten auf Plattformen im Darknet heruntergeladen werden. Jetzt muss er seine Haftstrafe absitzen. Warum es so lange gedauert hat, bis das Urteil rechtskräftig wurde.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.