81-Jährige Geisterfahrerin der A93 - Betrunkener fährt auf A9 in Gegenrichtung

Bei starkem Regen war eine 81-Jährige als Geisterfahrerin auf der Autobahn 93 unterwegs. Falschfahrer-Alarm auch auf der a9 bei München.

02.10.2022 | Stand: 22:07 Uhr

Aus Unachtsamkeit und wegen der starken Schauer war die 81-Jährige am späten Samstagabend an der Anschlussstelle Schwandorf-Mitte entgegen der Fahrtrichtung auf die Autobahn aufgefahren. Das teilte die Polizei am Sonntag mit. Mehrere Autofahrer, die der Falschfahrerin entgegenkamen, verständigten per Notruf die Polizei. Zahlreiche Polizeistreifen hätten sich dann auf die Autobahn begeben und den Verkehr zwischenzeitlich zum Stoppen gebracht, hieß es weiter.

Schließlich wurde die Falschfahrerin bei der Anschlussstelle Schwandorf–Süd angetroffen. Sie hatte unterdessen ihren Fehler bemerkt und im Bereich einer Baustelle gewendet. Die Frau erwartet nun eine Anzeige, ein "empfindliches" Bußgeld und ein Fahrverbot. Zudem müsse sie damit rechnen, dass die Führerscheinstelle ihre generelle Fahrtauglichkeit überprüfen wird, hieß es.

Betrunkener Geisterfahrer auf A9 - Fahrtende an Leitplanken

Ein alkoholisierter Autofahrer hat auf der Autobahn 9 bei München gewendet und seine Fahrt entgegen der Fahrtrichtung fortgesetzt. Der 55-Jährige soll am Sonntagmorgen in die richtige Richtung gestartet sein, wendete jedoch auf der A9, wie die Polizei am selben Tag mitteilte. Dann fuhr er von der Autobahn ab und soll erst mit der rechten und danach mit der linken Leitplanke kollidiert sein.

Der Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 0,74 Promille. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Lesen Sie auch: Riesenschreck für eine Autofahrerin bei Markt Wald (Landkreis Unterallgäu). Dort verursachte ein umgestürzter Baum einen Unfall.

Lesen Sie auch