81-jährige Putzfrau stiehlt bei Ehepaar über 40.000 Euro

Eine Seniorin putzt in Augsburg bei einer Familie, die irgendwann bemerkt, dass größere Bargeldbeträge im Haus fehlen. Die Hintergründe sind ungewöhnlich.

Von Michael Siegel

03.05.2023 | Stand: 10:05 Uhr

Zur Erleichterung aller Beteiligten stimmte die 82-jährige Angeklagte am Ende des Verfahrens gegen sie einer Prozessabsprache zu: Sie zahlt 5000 Euro an die von ihr Geschädigten, dafür wird sie nicht wegen Diebstahls verurteilt. Denn dass die zur Tatzeit 81-Jährige in ihrer Eigenschaft als Putzfrau aus einer Schublade bei ihren Auftraggebern über 40.000 Euro entwendet hatte, stritt die Angeklagte nicht ab. Es sei ihr passiert, so ihre Sicht der Dinge, da sei eine ihr „unerklärliche Neugier“ gewesen, einmal so viel Geld zu haben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.