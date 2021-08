84-Jähriger aus Günzburg vermisst: Suche war erfolgreich

Seit Samstag wurde ein Mann aus Günzburg vermisst. Die gute Nachricht: Nach intensiver Suche wurde der Senior nun entdeckt.

01.08.2021 | Stand: 18:29 Uhr

Update; Nach intensiver Suche, bei der auch zwei Polizeihubschrauber eingesetzt wurde, fanden Beamten den gesuchten 84-Jährigen am Sonntagnachmittag gegen 16 Uhr neben der Bahnstrecke zwischen Günzburg und Leipheim am Boden liegend auf. Ein Lokführer hatte der Polizei einen entsprechenden Hinweis gegeben. Der Vermisste war ansprechbar und wurde zur ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus vgebracht.

Ursprungsmeldung:

Seit Samstag wird ein 84-Jähriger aus Günzburg vermisst. Der Mann leidet an Demenz und ist orientierungslos, berichtet die Polizei. Er verließ seine Wohnung, um einen Spaziergang zu machen, von welchem er nicht zurückkehrte.

Er wurde um 21.30 Uhr von den Angehörigen als vermisst gemeldet, woraufhin die Polizei Günzburg eine Suchaktion startete. Insgesamt waren sechs Polizeistreifen, ein Polizeihund, ein Polizeihubschrauber, 20 Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr Günzburg, ein Personensuchhund, 14 Flächensuchhunde und insgesamt 40 ehrenamtliche Helfer verschiedener Hilfs- und Rettungseinheiten eingesetzt. Die Suche verlief bislang ergebnislos.

So beschreibt die Polizei den Vermissten aus Günzburg

Der Vermisste ist ca. 1,75 m groß, schlank, hat lichtes, graues Haar und einen gepflegten, ausrasierten Vollbart. Zum Zeitpunkt seines Verschwindens trug er eine dunkle Jogginghose, ein blau-rot kariertes Hemd, ein blau-graues Sakko und schwarze Schuhe. Er verließ das Wohnanwesen mit einem geländegängigen Rollator.

Wer den Vermissten gesehen hat oder weiß wo er sich aufhält, wird gebeten, sich mit der Polizei Günzburg unter 08221/919-0 oder dem Polizeinotruf 110 in Verbindung zu setzen.

