87-Jährige fährt mit elektrischem Rollstuhl auf die Autobahn

Frisch vom Friseur war eine 87-Jährige mit ihrem elektrischen Rollstuhl in Richtung Autobahn unterwegs. Zwei Autofahrer schritten ein.

05.10.2022 | Stand: 18:06 Uhr

Auf dem Rückweg vom Friseur hat sich eine 87-jährige Frau mit ihrem elektrischen Rollstuhl in der Oberpfalz auf die Autobahn verirrt. Zwei aufmerksame Autofahrer konnten die Frau bei Weiden gerade noch rechtzeitig am Ende des Beschleunigungsstreifens aufhalten, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Mit einer Höchstgeschwindigkeit von 6 Kilometern in der Stunde sei der Rollstuhl auf der Autobahn nicht erlaubt.

Die beiden Autofahrer seien bei der älteren Dame geblieben, bis die Polizei eintraf. Diese brachte nach eigenen Angaben die Frau daraufhin unversehrt nach Hause zu ihrem Sohn. Die Frau habe auf dem Heimweg vom Friseur wohl kurzzeitig die Orientierung verloren und sei dabei auf die A93 gekommen.