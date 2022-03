89-Jährige übergibt Telefonbetrügern in Unterfranken wertvollen Schmuck

Die Betrüger gaben sich als Justizmitarbeiter aus und sagten der Frau, dass er mit dem Schmuck ihre Enkelin aus dem Gefängnis holen könnte. Nun ermittelt die Kriminalpolizei.

10.03.2022 | Stand: 09:39 Uhr

Schmuck im Wert von mehreren hundertausend Euro hat eine 89-Jährige in Unterfranken an Betrüger übergeben. Das teilte nun die Polizei mit. Die Betrüger riefen demnach die Seniorin an und gaben sich am Telefon als Mitarbeiter von Polizei und Justiz aus.

Sie sagten der Frau, dass ihre Enkeltochter einen Unfall verursacht habe, bei dem zwei Menschen ums Leben gekommen seien. Damit ihre Enkelin aus dem Gefängnis komme, müsse sie Bargeld und Schmuck als Kaution hinterlegen.

Teueren Schmuck an Betrüger übergeben

Das tat die Frau dann auch. Gegen 12.35 Uhr, eineinhalb Stunden nach dem Telefonat, übergab sie den Schmuck im Wert von mehreren hunderttausend Euro den Betrügern.

Nun ermittelt die Kripo Würzburg. Der Schmuck wurde in der Königsberger Straße in Würzburg von einer etwa 20 Jahre alten Frau abgeholt. Sie war etwa 1,65 groß, kräftig und trug eine dunkle Kopfbedeckung und einen langen Wintermantel. Wer Hinweise zu der Frau geben kann, soll sich unter der Telefonnummer 0931/457-1732 melden.