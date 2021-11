Mädchen stürzt auf Pausenhof fünf Meter tief in einen Lichtschacht

Eine Neunjährige fällt auf dem Pausenhof in der Schule in einen Lichtschacht. Bei dem fünf Meter tiefen Sturz wird sie leicht verletzt.

09.11.2021 | Stand: 17:24 Uhr

Eine Grundschülerin aus Oberfranken ist auf dem Pausenhof ihrer Schule fünf Meter tief in einen Lichtschacht gestürzt. Wegen der Enge und Tiefe des Schachtes gestaltete sich die Rettung der Neunjährigen schwierig, wie die Polizei Bayreuth-Land mitteile. Letztlich sei das Kind aber mit nur leichteren Verletzungen befreit worden.

Mädchen spielt auf Schutzgitter auf dem Pausenhof und stürzt fünf Meter in die Tiefe

Das Mädchen hatte am Dienstag auf dem Pausenhof einer Schule in Eckersdorf (Landkreis Bayreuth) mit anderen Kindern gespielt und dabei auf dem Schutzgitter eines Lichtschachtes gestanden. Dieses Gitter verschob sich aus zunächst unbekannten Gründen, weshalb das Mädchen in die Tiefe stürzte.

