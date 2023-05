Lastwagen brennt auf der A3 bei Marktheidenfeld vollständig aus

Noch ist unklar, warum ein Lastwagen in der Nacht auf Montag auf der A3 bei Marktheidenfeld komplett ausbrannte. Der Schaden beträgt etwa 250.000 Euro.

22.05.2023 | Stand: 11:14 Uhr

Ein Sattelzug hat aus zunächst unbekannter Ursache auf der Autobahn 3 auf Höhe der Anschlusstelle Marktheidenfeld (Landkreis Main-Spessart) gebrannt. Der Fahrer konnte den Lastwagen in der Nacht zu Montag noch rechtzeitig auf den Standstreifen fahren und die Fahrerkabine unverletzt verlassen, wie die Polizei mitteilte.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte wenige Minuten später stand der mit Textilien beladene Sattelzug bereits vollständig in Flammen. Die Fahrbahn in Richtung Süden blieb für die Lösch- und Aufräumarbeiten am Vormittag zunächst gesperrt. Der Verkehr wurde umgeleitet. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 250 000 Euro.

