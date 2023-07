Bei schweren Unfällen in Franken sterben zwei Menschen

Schwere Unfälle in Ober- und Unterfranken haben zwei Menschenleben gefordert. Zudem kamen sechs Schwerverletzte in Krankenhäuser. Was passiert ist.

01.07.2023 | Stand: 20:09 Uhr

Bei einem Unfall auf der Autobahn 70 in Oberfranken ist am Samstagnachmittag eine Frau gestorben. Zwei weitere Menschen, die ebenfalls in dem Auto saßen, wurden schwer verletzt. Der Mann und die Frau seien aber außer Lebensgefahr, sagte ein Polizeisprecher in Bayreuth.

A70: Auto rast in Leitplanke und überschlägt sich anschließend

Der Unfallwagen kam aus noch ungeklärter Ursache in Höhe Buckendorf (Landkreis Lichtenfels) nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen eine Leitplanke. Danach überschlug sich das Auto und landete auf dem Dach in einem Graben. Ein Gutachter soll nun die Unfallursache klären.

Unfall in Unterfranken: Mitfahrerin stirbt bei Oberelsbach

EIne 69 Jahre alte Frau ist zudem am Samstag bei einem Zusammenstoß von zwei Autos auf einer Kreuzung in Unterfranken gestorben. Vier weitere Menschen mussten schwer verletzt in Krankenhäuser gebracht werden, teilte die Polizei mit.

Der Unfall ereignete sich am Samstagnachmittag bei Oberelsbach (Landkreis Rhön-Grabfeld). Ersten Erkenntnissen zufolge wollte ein 62 Jahre alter Autofahrer mit vier Insassen eine Kreuzung überqueren und nahm dabei einem anderen Wagen vermutlich die Vorfahrt. In diesem Auto saßen insgesamt sechs Menschen. Eine 69 Jahre alte Mitfahrerin starb noch an der Unfallstelle. Vier weitere Fahrzeuginsassen zogen sich so schwere Verletzungen zu, dass sie mit Rettungshubschraubern in umliegende Kliniken geflogen werden mussten. Ein Sachverständiger soll nun den genauen Unfallhergang klären.

Lesen Sie auch: In Schwabmünchen verunfallt ein Motorradfahrer mit einem besetzten Schulbus. Die Kinder bleiben unverletzt, der Motorradfahrer stirbt kurz darauf.