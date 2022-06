Auf der A9 bei Schnaittach im Nürnberger Land ist ein Auto unter einen Lkw geraten. Der Autofahrer starb noch an der Unfallstelle.

15.06.2022 | Stand: 09:33 Uhr

Ein Mann ist auf der Autobahn 9 im Nürnberger Land mit seinem Auto unter einen Lastwagen geraten und gestorben. Wie die Polizei mitteilte, raste der 27-Jährige in der Nacht zum Mittwoch in Richtung München, als er nahe Schnaittach mit seinem Auto auf das Heck eines Sattelzugs auffuhr. Mehr als die Hälfte des Autos geriet unter den Auflieger. Der Fahrer starb noch an der Unfallstelle.

