Drogenfund bei Verkehrskontrolle im Landkreis Schwandorf - Mann in Haft

Wegen seiner halsbrecherischen Fahrweise hat die Polizei einen Autofahrer auf der A93 bei Pfreimd kontrolliert. Dabei fanden sie Drogen in seinem Auto.

21.01.2022 | Stand: 19:51 Uhr

Am Mittwoch hat die Polizei bei einer Verkehrskontrolle in Pfreimd im Landkreis Schwandorf eine große Menge Drogen gefunden. Der Mann sitzt mittlerweile in Haft, berichtet die Polizei. Er fuhr am Mittwoch gegen 20.30 Uhr auf der A93 in Richtung Hochfranken. Dabei fiel er einer Polizeistreife auf Höhe Pfreimd wegen seiner halsbrecherischen Fahrweise auf.

Kontrolle auf der A93 bei Pfreimd: Polizei findet Drogen

Die Beamten hielten den Mann an und unterzogen ihn einer Verkehrskontrolle. Bei dem 34-Jährigen stellten sie dabei drogentypische Auffälligkeiten fest. Bei der Durchsuchung seines Autos fanden sie eine größere Menge Drogen. Neben Cannabis im dreistelligen Grammbereich fanden sie auch Heroin und Crystal Meth sowie betäubungsmittelhaltige Medikamente.

Weil der 34-Jährige augenscheinlich unter Drogeneinfluss Auto gefahren ist, veranlasste die Polizei eine Blutentnahme. Wegen der Drogen in seinem Auto muss er sich außerdem wegen verschiedener Delikte nach dem Betäubungsmittelgesetz verantworten.

Mann sitzt nach Drogenfund in Haft

Die zuständige Staatsanwaltschaft stellte einen Haftantrag gegen den 34-Jährigen. Er wurde am Donnerstag dem zuständigen Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Amberg vorgeführt. Dieser erließ einen Haftbefehl. Der Mann sitzt nun in einer JVA.

