Auto brennt auf der A96 völlig aus - große Rauchwolke zu sehen

Die Feuerwehr musste am Sonntag zu einem Einsatz auf der A96 ausrücken. Dort brannte ein Auto auf Höhe der Ausfahrt Germering und wurde komplett zerstört.

29.10.2023 | Stand: 18:38 Uhr

Zu dem Fahrzeugbrand kam es nach Angaben der Münchner Feuerwehr am Sonntag kurz nach 14.30 Uhr. Aus noch nicht geklärter Ursache hatte ein Fahrzeug Feuer gefangen.

Auto brennt auf A96: Weit sichtbare Rauchwolke nahe Germering

Bereits auf der Anfahrt sahen die Einsatzkräfte eine weithin sichtbare schwarze Rauchwolke. Als die Feuerwehr die Einsatzstelle erreichte, stand der Wagen bereits vollkommen in Brand. Die Einsatzkräfte von Freiwilliger Feuerwehr und Berufsfeuerwehr setzten zwei Löschrohre ein, um den Pkw abzulöschen. Zudem verwendete die Feuerwehr einen Schaumaufsatz, mit dem solche Brände schnell bekämpft werden können. Deshalb war bereits nach wenigen Minuten das in Brand geratene Auto gelöscht.

Fahrzeugbrand auf A96: Autobahn musste nicht komplett gesperrt werden

Während der Löscharbeiten musste die Polizei eine Fahrspur in Richtung München sperren. Der restliche Verkehr konnte über die weiteren beiden Fahrspuren langsam die Einsatzstelle passieren.

Verletzt wurde bei dem Fahrzeugbrand glücklicherweise niemand. Wie hoch der Schaden ist, den die Flammen angerichtet haben, kann die Feuerwehr noch nicht beziffern.

