Auf der A96 hat ein Lkw eine Frau angefahren und tödlich verletzt. Noch ist unklar, warum die 57-Jährige zu Fuß auf der Autobahn unterwegs war.

26.07.2023 | Stand: 17:01 Uhr

Eine Frau ist auf der Autobahn 96 in Oberbayern von einem Lastwagen angefahren und tödlich verletzt worden. Warum die 57-Jährige am Mittwochmorgen bei Landsberg am Lech auf der Fahrbahn war, sei zunächst unklar geblieben, teilte die Polizei mit.

Tödlicher Unfall auf A96: Vieles noch unklar

Die Verkehrspolizei Fürstenfeldbruck ermittelte zu den Hintergründen. Konkrete Hinweise auf einen Suizid lagen zunächst laut einer Polizeisprecherin nicht vor. Die Autobahn blieb in Fahrtrichtung München für etwa drei Stunden gesperrt.

