Auto geht auf A99 in Flammen auf

Am Dienstag ist der Allacher Tunnel auf der A99 zeitweise komplett gesperrt gewesen. Grund dafür war der Brand eines Autos. Der Fahrer reagierte schnell.

30.11.2021 | Stand: 17:59 Uhr

Auf der A99 hat am Dienstag ein Auto gebrannt. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Vorfall im Allacher Tunnel. Dort war gerade ein Autofahrer unterwegs, als er einen lauten Schlag an seinem Wagen vernahm. Nachdem er den Tunnel mit seinem Kia verlassen hatte, hielt der Fahrzeuglenker umgehend auf dem Pannenstreifen an und verließ das Auto.

Auto brennt im Allacher Tunnel auf der A99 - Fahrer blieb unverletzt

Kurze Zeit darauf ging der Pkw in Flammen auf, so die Polizei. Die Feuerwehr löschte den Brand. Für die Zeit der Löscharbeiten war der Allacher Tunnel komplett gesperrt. Am Auto entstand ein Totalschaden. Der Fahrer blieb unverletzt. (Lesen Sie auch: 48-Jähriger stirbt nach Frontalzusammenstoß auf der B16)

