Lastwagenfahrer fährt bei München ungebremst auf Sattelzug auf - zwei Verletzte

Zu spät bemerkte ein 55-jähriger Lastwagenfahrer auf der A99 bei München den langsameren Sattelzug vor ihm. Bei dem Unfall wurden beide Fahrer verletzt.

10.06.2022 | Stand: 08:43 Uhr

Zwei Männer sind bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 99 nahe München leicht verletzt worden. Ein 57 Jahre alter Lastwagenfahrer hielt am frühen Freitagmorgen wegen eines technischen Problems in einer Nothaltebucht an, wie die Polizei mitteilte.

Unfall auf der A99 bei München: Verkehr staute sich etwa fünf Kilometer

Er behob das Problem, und fuhr wieder auf die Fahrbahn. Ein 55-Jähriger fuhr mit seinem Lastwagen ungebremst auf den Sattelzug auf. Rettungskräfte brachten die Männer mit leichten Verletzungen in Krankenhäuser.

Der Verkehr staute sich auf etwa fünf Kilometer. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Schaden von etwa 250 000 Euro.

Mehr Polizei-Nachrichten aus der Region, Bayern und aus Deutschland laufend aktuell hier.