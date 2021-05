Abbiegender Autofahrer übersieht Motorradfahrer: 40-Jähriger stirbt

Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto in der Nähe von Donauwörth ist ein Motorradfahrer tödlich verletzt worden.

09.05.2021 | Stand: 09:34 Uhr

Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto in der Nähe von Donauwörth ist ein Motorradfahrer am Samstagabend etwa 15 Meter durch die Luft geschleudert und tödlich verletzt worden. Der 25 Jahre alte Autofahrer hatte von der Bundesstraße 2 nach links in eine Zufahrt abbiegen wollen und dabei wohl das entgegenkommende Motorrad übersehen, berichtete die Polizei.

Der Motorradfahrer krachte mit voller Wucht in die rechte Seite des Fahrzeugs. Ein Rettungswagen brachte den 40-Jährigen nach dem Sturz in eine Klinik, wo er wenig später starb, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Der Autofahrer wurde durch Glassplitter leicht verletzt. Seine 18 Jahre alte Beifahrerin klagte laut Polizei über Schmerzen am Arm. Ein weiterer Mitfahrer erlitt einen Schock.

Die Feuerwehr war nach dem Unfall im schwäbischen Landkreis Donau-Ries mit etwa 45 Kräften im Einsatz. Die Bundesstraße war während der Rettungsmaßnahmen für mehrere Stunden komplett gesperrt.