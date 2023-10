Watzmann Ostwand: Bergsteiger versteigen sich, einer stürzt in die Tiefe

An der Watzmann Ostwand hat sich am Freitagabend ein tödlicher Absturz ereignet. Ein 42-Jähriger stürzte an der "Rampe" in die Tiefe. Das ist bekannt.

07.10.2023 | Stand: 21:34 Uhr

Nach Angaben der Polizei war der 42-Jährige Tscheche mit einem mit Bergkameraden am Freitagvormittag in die Watzmann Ostwand eingestiegen. Beide kamen aber nur langsam voran. In der sogenannten Rampe auf knapp 1900 Höhenmetern verstiegen sich die beiden Bergsteiger. Die beiden gingen zu diesem Zeitpunkt am Seil, hatten aber in diesem Bereich keine Zwischensicherungen gesetzt.

Watzmann Ostwand: Begleiter verhindert Absturz der Seilschaft

Gerade als das Duo wieder den richtigen Aufstiegsweg gefunden hatte, stürzte der Vorsteiger aus unbekannten Gründen ab. Sein Begleiter legte geistesgegenwärtig das Seil noch um einen Felskopf. Damit konnte er einen kompletten Absturz der Seilschaft verhindern. Er schaffte es, den 42-Jährigen nach gut 60 Metern Absturz im steilen Felsgelände zu halten. Den Vorsteiger zog sich aber durch seinen Sturz in die Tiefe schwerste Kopfverletzungen zu, die letztendlich tödlich waren.

Der Begleiter setzte einen Notruf ab. Im letzten Abendlicht flog der Rettungshubschrauber noch ein Mitglieder der Bergwacht zur Absturzstelle. Wegen Dunkelheit musste der Rettungshubschrauber jedoch bald wieder abdrehen und die Berchtesgadener Bergwacht forderte einen nachtflugtauglichen Rettungshubschrauber aus Österreich an. Ein Notarzt konnte vor Ort jedoch nur noch den Tod des 42-Jährigen feststellen.

Absturz am Watzmann: Leiche des Bergsteigers am Samstag geborgen

Der Begleiter wurde am Abend noch aus der Wand ausgeflogen und durch das Kriseninterventionsteam der Bergwacht betreut. Die Leiche seines Begleiters bargen die Bergretter wegen der Dunkelheit am Freitatabend aber noch nicht. Am Samstagmorgen flog gegen 8 Uhr ein Polizeihubschrauber zwei Polizeibergführer und einen Bergwachtmann in die Ostwand, um die Bergung durchzuführen. Die Einsatzkräfte mussten sich dabei beeilen, da wegen des schönen Wetters bereits viele Bergsteiger in der Ostwand unterwegs waren.

Der Abgestürzte hing oberhalb des Berchtesgadener Weges. Die Bergretter mussten enorm aufpassen, um bei der Bergung keinen Steinschlag auszulösen. Die Ermittlungen zum Absturz hat jetzt ein Polizeibergführer der Polizeiinspektion Berchtesgaden übernommen.

Die Ostwand am Watzmann hat Passagen im dritten Schierigkeitsgrad (UIAA 3), der überwiegende Teil der Route führt über leichtes Fels- und Gehgelände.

Erst Ende September hatte sich am Watzmann ein weiterer tödlicher Absturz ereignet.